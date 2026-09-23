Сафонов ответил, нравится ли ему посещать светские шоу в России после игры за «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов высказался о своём участии в различных шоу в России после выступлений в составе французского гранда.

— Летом, когда у тебя был заслуженный отпуск, у тебя была такая активная светская жизнь в России: «Шоу Воли», «Вопрос ребром», «Натальная карта». Как тебе это – нравится, утомительно, интересно?

— Это было интересно. Безусловно, в какой-то момент, наверное, после проделанной работы многим было интересно посмотреть, поговорить, задать свои вопросы. И в тот момент я был к этому готов и открыт. Думаю, что медийно тоже сделал какую-то часть своей работы. В общем, всё сделал правильно, как я думаю, в плане медийном. Поделился своими эмоциями, рассказал то, что у меня было на душе, и надеюсь, что многим зашло.

— Я скорее про другое: тебе самому это нравится, тебе интересно?

— На самом деле интересно. На хорошие вопросы интересно находить ответы. Поэтому хорошее интервью — почему нет? Плюс на некоторых из них я был вместе с Маришей. Это тоже какой-то новый опыт, достаточно интересный и для меня, и для неё. И, как по мне, всё было достаточно органично, — приводит слова Сафонова официальный сайт Российского футбольного союза.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов.