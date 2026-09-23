«Не делаю то, что мне некомфортно». Сафонов — о продвижении личного медийного бренда

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов высказался о продвижении своего личного медийного бренда за счёт участия в шоу и публикаций личной жизни в соцсетях.

— Многие говорят, что российские футболисты закрыты, не любят камеры, стесняются. Или это в том числе влияние нового окружения на тебя, когда ты смотришь на футболистов, у которых в разы больше медийной ответственности?

— Наверное, соглашусь с тем, что после перехода во Францию все интервью и все действия рассматриваются под микроскопом. Поэтому нужно быть более аккуратным. Но при этом я понимаю, что интерес ко мне, к моему пути существует. Ведь есть запросы, меня же зовут на эти шоу («Шоу Воли», «Вопрос ребром», «Натальная карта» и др. — Прим. «Чемпионата»), поэтому интерес есть.

Я закрытый, но в меру. Я готов рассказывать о том, что у меня происходит. Думаю, это видно и по соцсетям. И, безусловно, какое-то изменение во мне в медийном плане произошло. После перехода во Францию я понял, что вокруг меня происходит много интересного и необычного, и мне хочется об этом рассказывать, хочется этим делиться. И для меня всё, опять же, органично и комфортно. Я не делаю то, что мне некомфортно, — приводит слова Сафонова официальный сайт Российского футбольного союза.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов.