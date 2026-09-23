Артета договорился о новом контракте с «Арсеналом» с повышением зарплаты — The Irish Times

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета достиг устной договорённости с клубом о продлении контракта. Новое соглашение предусматривает существенное повышение зарплаты испанского специалиста. Об этом сообщает The Irish Times.

Действующий контракт Артеты рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Я думаю, мы во всём очень близки. Когда наступит подходящий момент, мы всё оформим. Нет никаких причин для беспокойства. Думаю, у нас общие амбиции и одинаковое желание», — приводит слова Артеты The Irish Times.

По информации источника, 44-летний тренер намерен подписать новое соглашение как минимум ещё на три года. Переговоры начались в мае, но были приостановлены на время летнего трансферного окна.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. В прошлом сезоне он привёл лондонцев к чемпионству в АПЛ впервые с 2004 года, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов, где она уступила «ПСЖ» в серии пенальти. Нынешний контракт специалиста оценивается примерно в £ 10 млн в год.