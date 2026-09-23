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Матвей Сафонов обратился к фанатам сборной России перед грядущими товарищескими матчами

Матвей Сафонов обратился к фанатам сборной России перед грядущими товарищескими матчами
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов сделал обращение к болельщикам российской команды перед предстоящими товарищескими матчами. 29 сентября команда Валерия Карпина примет Иран в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде.

— Впереди у сборной три игры — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Можешь ли ты обратиться к болельщикам, которые планируют посетить эти встречи?
— Дорогие болельщики, для нас, как и всегда, очень важна ваша поддержка. Безусловно, дома очень приятно играть при полных стадионах. Поэтому приходите поддержать нас, приходите посмотреть на наши спарринги — и вместе пойдём за победой! — приводит слова Сафонова официальный сайт Российского футбольного союза.

Всего в активе Сафонова 18 официальных матчей за сборную России, в которых пропустил 13 голов и семь встреч завершил без пропущенных мячей.

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