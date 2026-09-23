15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заур Тедеев назвал три лучшие команды РПЛ в первой трети сезона

Заур Тедеев назвал три лучшие команды РПЛ в первой трети сезона
Комментарии

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о лучших командах в первой трети сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мне нравится «Динамо». Учитывая уровень футболистов и то, что хочет видеть от них тренер, особенно в последних матчах, это сильная команда. Далее — ЦСКА. Импонирует, как работает Игдисамов, слежу за ними. И «Краснодар» произвёл сильное впечатление на старте чемпионата, за исключением последних матчей, где они были достаточно медлительными», — заявил Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат России после девяти туров возглавляет «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаев 21 очко. Московской «Динамо» располагается на третьей строчке с 19 очками. На счету ЦСКА также 19 очков — четвёртое место. Вторым в турнирной таблице с аналогичным числом очков идёт «Спартак».

Материалы по теме
«В «Зените» нужно что-то кардинально менять». Промежуточные итоги РПЛ от Тедеева
Эксклюзив
«В «Зените» нужно что-то кардинально менять». Промежуточные итоги РПЛ от Тедеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android