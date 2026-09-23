Заур Тедеев назвал три лучшие команды РПЛ в первой трети сезона

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о лучших командах в первой трети сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мне нравится «Динамо». Учитывая уровень футболистов и то, что хочет видеть от них тренер, особенно в последних матчах, это сильная команда. Далее — ЦСКА. Импонирует, как работает Игдисамов, слежу за ними. И «Краснодар» произвёл сильное впечатление на старте чемпионата, за исключением последних матчей, где они были достаточно медлительными», — заявил Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат России после девяти туров возглавляет «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаев 21 очко. Московской «Динамо» располагается на третьей строчке с 19 очками. На счету ЦСКА также 19 очков — четвёртое место. Вторым в турнирной таблице с аналогичным числом очков идёт «Спартак».