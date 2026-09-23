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«Сейчас ему особенно тяжело». Тедеев не исключил отставку Семака из «Зенита»

«Сейчас ему особенно тяжело». Тедеев не исключил отставку Семака из «Зенита»
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Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о перспективах наставника «Зенита» Сергея Семака по итогам сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Допускаете, что этот сезон может быть последним для Семака в «Зените»?
— Так не считаю, но я высказывал мнение, что, возможно, нужно что-то кардинально менять. Сергей Богданович столько раз выигрывал чемпионат, может быть, сейчас ему особенно тяжело. Иногда человек даже самой лучшей работой пресыщается. Всё возможно, в данной ситуации ничего исключать нельзя, — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам девяти туров Альфа-Банк РПЛ «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 21 очком. В следующем туре команда Сергея Семака 10 октября сыграет на выезде с «Краснодаром».

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«В «Зените» нужно что-то кардинально менять». Промежуточные итоги РПЛ от Тедеева
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