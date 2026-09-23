«Арсенал» намерен продлить контракт с Декланом Райсом — The Guardian

«Арсенал» намерен продлить контракт с полузащитником сборной Англии Декланом Райсом. Лондонский клуб хочет сохранить 27-летнего футболиста на долгосрочной основе. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, действующий контракт Райса рассчитан ещё на два года. При этом «Арсенал» имеет возможность продлить соглашение ещё на 12 месяцев. Несмотря на это, руководство клуба хочет согласовать с игроком новые условия и заключить долгосрочный договор.

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом 2023 года. Сумма трансфера составила чуть больше € 115 млн, ещё колол € 6 млн были предусмотрены в качестве бонусов. В составе лондонцев английский хавбек стал чемпионом АПЛ в прошлом сезоне.