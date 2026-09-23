15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» намерен продлить контракт с Декланом Райсом — The Guardian

«Арсенал» намерен продлить контракт с Декланом Райсом — The Guardian
Комментарии

«Арсенал» намерен продлить контракт с полузащитником сборной Англии Декланом Райсом. Лондонский клуб хочет сохранить 27-летнего футболиста на долгосрочной основе. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, действующий контракт Райса рассчитан ещё на два года. При этом «Арсенал» имеет возможность продлить соглашение ещё на 12 месяцев. Несмотря на это, руководство клуба хочет согласовать с игроком новые условия и заключить долгосрочный договор.

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом 2023 года. Сумма трансфера составила чуть больше € 115 млн, ещё колол € 6 млн были предусмотрены в качестве бонусов. В составе лондонцев английский хавбек стал чемпионом АПЛ в прошлом сезоне.

Материалы по теме
Деклан Райс заявил о готовности сыграть более 60 матчей за «Арсенал» в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android