Хави дал необычное обещание на пресс-конференции в сборной Нидерландов

Новый главный тренер сборной Нидерландов Хави дал необычное обещание выучить национальный гимн «Оранжевых».

«Я постараюсь выучить национальный гимн. Я знаю его историю, но мне нужно время», — приводит слова Хави Sport.es. в соцсети X.

Хави возглавил сборную Нидерландов 12 августа. Ранее специалист трудился в «Барселоне» с 2021 по 2024 год. Под его руководством каталонский клуб выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны. До этого наставник тренировал катарский «Аль-Садд».

В предстоящую международную паузу подопечные Хави сыграют с Германией (24 сентября), Грецией (1 октября) и дважды — с Сербией (27 сентября и 4 октрября).