Александр Мостовой рассказал о самом скандальном моменте в своей карьере в «Сельте»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой вспомнил самый скандальный эпизод в своей карьере.

«Была одна сумасшедшая история, которую мне до сих пор в Испании припоминают. Я ушёл с поля в матче со «Спортингом» из Хихона. Такой скандал был! У нас тогда была серия игр, когда мы вели 1:0, а потом — бах, бах — и проигрываем — 1:2. И в Хихоне произошло то же самое: забили — при моём участии — через 5-10 минут смотрю на табло, а мы уже проигрываем! Я начинаю кипеть: как будто специально наши защитники так делают. Я останавливаюсь и обращаюсь к своим: «Вы специально?! Так быть не может!» И между нами начинается заварушка, я показываю скамейке: меняйте меня! В голове было помутнение, мне на всё было пофигу, поэтому забыл, что замены уже закончились. Ухожу, а меня хватают. А я не хочу на поле больше находиться! В итоге меня оставили на поле, но я просто стоял», — рассказал Мостовой в «Царском подкасте» на Sports.ru.

В мае 1997 года Мостовой попытался покинуть поле в матче со «Спортингом» из Хихона при счёте 1:2, забыв, что «Сельта» уже использовала все замены, но партнёры не дали ему уйти.