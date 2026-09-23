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«Хотят играть при запуганных судьях». «Атлетико» — о конфликте с «Реалом» после дерби

«Хотят играть при запуганных судьях». «Атлетико» — о конфликте с «Реалом» после дерби
Комментарии

Сотрудники «Атлетико» прокомментировали претензии «Реала», возникшие после поражения «сливочных» в очном дерби в рамках 7-го тура Ла Лиги со счётом 1:2. Главным судьей встречи был Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Существуют границы, которые недопустимо переступать, а они вновь их перешли. Проявлять неуважение нельзя. Они хотят провести ответную встречу при запуганных судьях и ошибках на свою пользу. Единственное назначение, которое бы их устроило, — Мехия Давила (экс-арбитр Ла Лиги, трудоустроенный в клуб в 2009 году. — Прим. «Чемпионата»). Мы рассматривали вариант напечатать все эпизоды, где побеждал «Реал», но из-за заботы об экологии отказались от этой идеи, иначе деревьев бы просто не осталось», — приводит слова неназванных представителей «Атлетико» Marca.

Напомним, по окончании матча наставник мадридского клуба Жозе Моуринью продемонстрировал журналистам распечатки с зафиксированны