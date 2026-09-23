Бубнов назвал команду Серии А, в которую нужно ехать Тюкавину, и сравнил его с Фоденом

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о будущем форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

— Я ж Тюкавину сказал, что уходить нельзя до конца чемпионата. Сезон отыграешь, потом пойдёшь, тебя заберут.

— Ну, а какие топовые чемпионаты доступны? Испания? Италия? Франция?

— Если в Италию Тюкавину ехать, то только в «Комо» к Фабрегасу.

— Это круто, но это мечта, понятное дело. В такую команду, классно играющую, пре-топовую...

— Смотри, Фоден играет в «Манчестер Сити». Жезус играл. Ну, Тюкавин что ли слабее Фодена?

— Конечно, слабее.

— Да ладно.

— Разные позиции, начнём с того. Тюкавин — страйкер, его надо сравнивать с Холандом по позициям.

— Ага (смеётся), — сказал Бубнов в эфире «Коммент.шоу».