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Бубнов назвал команду Серии А, в которую нужно ехать Тюкавину, и сравнил его с Фоденом

Бубнов назвал команду Серии А, в которую нужно ехать Тюкавину, и сравнил его с Фоденом
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о будущем форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

— Я ж Тюкавину сказал, что уходить нельзя до конца чемпионата. Сезон отыграешь, потом пойдёшь, тебя заберут.

— Ну, а какие топовые чемпионаты доступны? Испания? Италия? Франция?
— Если в Италию Тюкавину ехать, то только в «Комо» к Фабрегасу.

— Это круто, но это мечта, понятное дело. В такую команду, классно играющую, пре-топовую...
— Смотри, Фоден играет в «Манчестер Сити». Жезус играл. Ну, Тюкавин что ли слабее Фодена?

— Конечно, слабее.
— Да ладно.

— Разные позиции, начнём с того. Тюкавин — страйкер, его надо сравнивать с Холандом по позициям.
— Ага (смеётся), — сказал Бубнов в эфире «Коммент.шоу».

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