«Пока окончательного решения нет». Мак Аллистер — о будущем в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер рассказал о ситуации со своим контрактом с мерсисайдским клубом.

«Пока окончательного решения нет. У меня осталось ещё два года по контракту. Я буду выкладываться по максимуму. За это время многое может произойти, есть множество вариантов. Надеюсь, я останусь здесь ещё на несколько лет. Но если речь идёт только о двух годах, мне придётся наслаждаться ими вместе с семьёй, потому что я не сомневаюсь, что нахожусь в одном из лучших клубов мира», — приводит слова Мак Аллистера ESPN.

Ранее футболист признавался, что был расстроен отсутствием предложения о новом контракте. При этом летом он решил остаться в «Ливерпуле», несмотря на интерес со стороны других клубов.