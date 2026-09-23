«Поясню за шмот». Шнякин отреагировал на новую форму сборной России

Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о новых комплектах футбольной формы сборной России.

«А мне понравилась форма сборной, честно. Поясню за шмот ниже. Нормальный джерсак.

Первое: новая кипа симпатичнее и детализированнее прежнего варианта, тоже сшитого Jogel (это моё мнение). Значит, эволюция есть. Второе: меня привлекает, что издали красная футболка кажется простой, но с приближением начинаешь увлекаться её фактурой, узорами, идеями. Ничего не имею против сверхпёстрых вариантов, но они хороши в эксклюзиве, как третий комплект клуба. А сборная — это солидность, идентичность, простота.

Эта форма хороша как элемент аутфита. Сочный красный будет достаточно выгодно смотреться на поле, в ТВ-трансляции, но гораздо лучше всё это заиграет в одежде на выход. В такой джерси абсолютно ок на улицу вывалиться.

В общем, Jogel и РФС хороший продукт создали. Мне нравится, что российская компания со свежей успешной историей одевает сборку нашу. Давно слежу за Jogel, нравится их концепция, классная спортивная одежда, обувь неплохая. Вот только мячи надо поувесистее сделать, на мой взгляд», — написал Шнякин в своём в телеграм-канале.

Комплект новой формы с оцифрованной и превращённой в графический паттерн звуковой волной первого аккорда гимна РФ был представлен в понедельник, 21 сентября. Партнёром национальной команды вновь выступил российский бренд Jogel.