«Это будет другой процесс». Мак Аллистер — о будущем сборной Аргентины без Месси

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался о будущем национальной команды без Лионеля Месси.

«Слова о Месси всегда одни и те же: благодарность и осознание того, что второго такого игрока никогда не будет. Мы в полной мере наслаждались временем, проведённым с ним. Мы также благодарны ему за всё, что он помог нам выиграть. Его прощальный матч наверняка будет очень эмоциональным.

Это будет другой процесс, в котором появятся новые игроки. Нам нужно уже сейчас понимать, что лучшего игрока мира, который сыграл решающую роль, больше не будет рядом, и нам придётся становиться сильнее как команде. Это будет самым важным», — приводит слова Мак Аллистера ESPN.

Месси завершает выступления за сборную Аргентины в статусе лучшего бомбардира и рекордсмена по количеству матчей. На его счету 125 голов в 207 играх за национальную команду.