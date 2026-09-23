Мостовой и Широков поучаствовали в презентации новой формы сборной России во дворе высотки

Бывшие полузащитники и легенды сборной России Александр Мостовой и Роман Широков и ряд других известных игроков национальной команды разных поколений приняли участие в презентации нового комплекта формы сборной страны.

«Разные поколения. Одна любовь к сборной. ❤️🇷🇺 Мостовой, Широков, Сильянов, Еремеев, Зальмиева и Макунькина собрались во дворе высотки на Котельнической набережной, чтобы примерить новую форму сборной России.

В её рисунке — звуковая волна первого аккорда гимна. Того самого, который поют перед матчем и легенды нашего футбола, и те, для кого всё только начинается», — говорится в телеграм-канале сборной России.

Комплект новой формы был представлен в понедельник, 21 сентября. Партнёром национальной команды вновь выступил российский бренд Jogel.