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Де Дзерби лишится кресла в «Тоттенхэме» из-за ухода спонсора

Де Дзерби лишится кресла в «Тоттенхэме» из-за ухода спонсора
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Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби пока сохраняет свою должность, однако вскоре лишится специального кресла на базе клуба. Южнокорейская компания Sidiz досрочно прекратит сотрудничество с лондонцами. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, производитель мебели воспользовался пунктом договора, позволяющим завершить партнёрство раньше срока. Sidiz поставляла кресла для тренировочной базы «Тоттенхэма», а также пресс-зоны на стадионе. Соглашение будет расторгнуто в конце октября.

Sidiz стала уже вторым спонсором «Тоттенхэма», прекратившим сотрудничество с клубом за последние шесть месяцев. При этом решение компании не связано с положением Де Дзерби на посту главного тренера.

Итальянский специалист возглавил «Тоттенхэм» летом 2026 года после работы в «Марселе», «Брайтоне» и «Шахтёре».

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