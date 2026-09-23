Де Дзерби лишится кресла в «Тоттенхэме» из-за ухода спонсора

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби пока сохраняет свою должность, однако вскоре лишится специального кресла на базе клуба. Южнокорейская компания Sidiz досрочно прекратит сотрудничество с лондонцами. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, производитель мебели воспользовался пунктом договора, позволяющим завершить партнёрство раньше срока. Sidiz поставляла кресла для тренировочной базы «Тоттенхэма», а также пресс-зоны на стадионе. Соглашение будет расторгнуто в конце октября.

Sidiz стала уже вторым спонсором «Тоттенхэма», прекратившим сотрудничество с клубом за последние шесть месяцев. При этом решение компании не связано с положением Де Дзерби на посту главного тренера.

Итальянский специалист возглавил «Тоттенхэм» летом 2026 года после работы в «Марселе», «Брайтоне» и «Шахтёре».