Ямаль рассказал, благодаря чему он сможет войти в историю футбола

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил о желании встать в один ряд с легендарными футболистами.

«Я всегда говорю, что нужно стремиться как можно выше. Будь я официантом, я бы мечтал стать хозяином ресторана.

Я играю, чтобы войти в историю, чтобы через 30 лет молодые люди говорили: «Он тоже был великолепен».

Но это не навязчивая идея, я никогда не думаю: «Я хочу быть лучше Пеле, лучше Месси». Не хочу ни с кем себя сравнивать. Я хочу быть Ламином Ямалем, хочу, чтобы меня запомнили как Ламина Ямаля, и я надеюсь, что окажусь среди великих. Думаю, у меня есть для этого возможности и ресурсы, и всё зависит от меня», – сказал Ямаль.