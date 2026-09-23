«Пусть кто-то попробует отказаться от такой зарплаты». Рейндерс — о переезде в СА

Полузащитник сборной Нидерландов Тейани Рейндерс признал, что высокая зарплата стала важным фактором при переходе в «Аль-Кадисию».

28-летний футболист перешёл в клуб чемпионата Саудовской Аравии из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно за € 61 млн.

«У меня были и другие варианты, но они не были реализованы или [переговоры] остановились из-за запрашиваемой цены. В конце концов я начал задумываться: хочу я остаться в «Ман Сити» ещё на один сезон, не будучи абсолютно счастливым, или выбрать новое приключение? Именно тогда я поговорил с «Аль-Кадисией» и её тренером. После этого разговора я был в восторге.

Зарплата, которую там предлагают… Пускай любой игрок, любой человек попробует от неё отказаться. Мы все можем изображать принципиальность и говорить: «Я бы не согласился», – но я думаю, что большинство людей за такую сумму сказали бы «да», — приводит слова Рейндерса GOAL.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой в € 20 млн в год.