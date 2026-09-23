15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть кто-то попробует отказаться от такой зарплаты». Рейндерс — о переезде в СА

«Пусть кто-то попробует отказаться от такой зарплаты». Рейндерс — о переезде в СА
Комментарии

Полузащитник сборной Нидерландов Тейани Рейндерс признал, что высокая зарплата стала важным фактором при переходе в «Аль-Кадисию».

28-летний футболист перешёл в клуб чемпионата Саудовской Аравии из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно за € 61 млн.

«У меня были и другие варианты, но они не были реализованы или [переговоры] остановились из-за запрашиваемой цены. В конце концов я начал задумываться: хочу я остаться в «Ман Сити» ещё на один сезон, не будучи абсолютно счастливым, или выбрать новое приключение? Именно тогда я поговорил с «Аль-Кадисией» и её тренером. После этого разговора я был в восторге.

Зарплата, которую там предлагают… Пускай любой игрок, любой человек попробует от неё отказаться. Мы все можем изображать принципиальность и говорить: «Я бы не согласился», – но я думаю, что большинство людей за такую сумму сказали бы «да», — приводит слова Рейндерса GOAL.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой в € 20 млн в год.

Материалы по теме
«Не хочу быть вынужденным работать». Рейндерс — о мотивах перехода в «Аль‑Кадисию»
Комментарии