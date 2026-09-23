«Мы голодны. Нам не терпится побороться за каждый трофей». Мбаппе — о «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о настрое команды после периода без крупных трофеев.

«Мы голодны. Мы знаем, что в этом году от нас многого ждут. Нам не терпится побороться за каждый трофей», — приводит слова Мбаппе The Athletic.

В прошлом сезоне «Реал» остался без крупных командных титулов. Мадридцы уступили «Барселоне» в чемпионате Испании и Кубке Испании, а в Лиге чемпионов вылетели на стадии четвертьфинала, проиграв «Арсеналу» по сумме двух матчей. Летом команду возглавил Жозе Моуринью.

После пяти матчей в Ла Лиги сезона-2026/2027 мадридский «Реал» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице.