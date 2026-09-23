Премьер-министр Ирландии обрушился с критикой на Израильскую футбольную ассоциацию

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал заявления Израильской футбольной ассоциации в адрес главного тренера сборной Республики Ирландия Хеймира Хадльгримссона «неприемлемыми».

Перед играми с Израилем в Лиге наций исландский специалист заявил, что его команда играет «против геноцида». На это IFA ответила: «Мы внесли огромный вклад в развитие мира и человечества во множестве областей, получив за это впечатляющее количество Нобелевских премий. К сожалению, мы пока не нашли лекарства от глупости, невежества и лицемерия, которые демонстрирует тренер сборной Ирландии».

«Это неприемлемые высказывания, и их следует отозвать. Мы занимаем очень чёткую позицию, и, думаю, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня утром снова сказал: за всю свою жизнь он никогда не видел такого уровня и масштаба гибели и разрушений, какие наблюдал в войне израильского правительства в Газе после ужасной атаки ХАМАС, предшествовавшей этой войне.

Наш тренер говорит ровно то же самое. Израиль не может продолжать отрицать то, что знает и понимает весь мир», – приводит слова Мартина BBC.

Ранее стало известно, что УЕФА отклонил просьбу Ирландии разводить национальную команду с Израилем при жеребьёвках.