15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду станет героем документального сериала о спортсменах, сталкивающихся с хейтом

Роналду станет героем документального сериала о спортсменах, сталкивающихся с хейтом
Комментарии

Телеканал Vice TV выпустит документальный сериал-антологию Everybody Hates («Все ненавидят») о самых противоречивых фигурах в мире спорта, об этом сообщает Variety.

Каждый эпизод расскажет об отдельном спортсмене — согласно описанию, сериал исследует то, как его герои стали людьми, которых любят и ненавидят миллионы.

Премьерный эпизод будет посвящен Джейку Полу – блогеру, ставшему боксёром, которого недавно нокаутировал Энтони Джошуа. В последующих сериях расскажут о звёздах НФЛ Аароне Роджерсе и Майкле Вике, футболисте Криштиану Роналду, боксёре Флойде Мейвезере-младшем и баскетболистке женской НБА Кейтлин Кларк.

Первый эпизод про Джейка Пола выйдет 27 октября, остальные – с периодичностью раз в неделю. Серия про форварда сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ожидается 24 ноября.

Материалы по теме
Начо раскрыл, что ему сказал Роналду после продления контракта с «Аль-Кадисией»
Комментарии