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Алексис Мак Аллистер рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Алексис Мак Аллистер рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер считает, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч».

«Безусловно, как аргентинцы, мы бы хотели, чтобы Месси выиграл [«Золотой мяч»]. Он провёл невероятный чемпионат мира, и я не вижу причин, почему он не должен получить награду. Очевидно, в наши дни статистика играет важную роль, хотя раньше это не имело такого значения, и вы также не знаете наверняка за что голосуют люди. Но все претенденты – великолепные игроки, и любой, кто подберётся близко, заслуживает [победы].

Все мы знаем, что Лео всегда ставил командные достижения выше индивидуальных, так что для него не было бы большой проблемой [не выиграть]», — приводит слова Мак Аллистера ESPN.

Ранее Мак Аллистер рассказал о будущем сборной Аргентины без Месси.

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Комментарии
Новости. Футбол
  • 23 сентября 2026