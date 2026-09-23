Алексис Мак Аллистер рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер считает, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч».

«Безусловно, как аргентинцы, мы бы хотели, чтобы Месси выиграл [«Золотой мяч»]. Он провёл невероятный чемпионат мира, и я не вижу причин, почему он не должен получить награду. Очевидно, в наши дни статистика играет важную роль, хотя раньше это не имело такого значения, и вы также не знаете наверняка за что голосуют люди. Но все претенденты – великолепные игроки, и любой, кто подберётся близко, заслуживает [победы].

Все мы знаем, что Лео всегда ставил командные достижения выше индивидуальных, так что для него не было бы большой проблемой [не выиграть]», — приводит слова Мак Аллистера ESPN.

Ранее Мак Аллистер рассказал о будущем сборной Аргентины без Месси.