Марокканец проехал 100 километров под днищем автобуса «Вальядолида». Известны причины

Марокканского подростка нашли в автобусе испанского футбольного клуба «Вальядолид» во время обратной поездки из Сеуты — юноша спрятался в щель между колесом и днищем автобуса, преодолев таким образом 100 километров пути. Об этом сообщает The Athletic.

«Вальядолид», выступающий во втором по значимости дивизионе чемпионата Испании, 20 сентября в шестом туре сыграл в гостях с «Сеутой» со счётом 1:1. После матча команда вернулась на пароме на материковую часть Испании, при этом во время переправы Гражданская гвардия Испании не обнаружила никаких посторонних лиц.

Клуб возвращался в Вальядолид на двух автобусах. Примерно через час после начала поездки — когда транспорт находился в провинции Кадис, недалеко от Севильи, — в одном из них, где ехали футболисты, услышали странные звуки. В итоге выяснилось, что в районе заднего колеса спрятался подросток.

Он был дезориентирован и истощён, медицинский персонал «Вальядолида» напоил и накормил его, а также провёл осмотр. Травм у него не обнаружилось, хотя он жаловался на боль в спине. В итоге подростка забрали сотрудники Гражданской гвардии.

Вице-президент «Вальядолида» Хорхе Сантьяго рассказал, что инцидент поверг игроков и сопровождающих лиц в «настоящий шок». «Во-первых, потому что мы никогда раньше с подобным не сталкивались, а во-вторых — из-за осознания того, что человек рискует жизнью ради того, чтобы попасть в другую страну», — приводит слова Сантьяго The Athletic.