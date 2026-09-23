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Бубнов назвал приход Евсеева единственным шансом «Факела» на спасение в РПЛ

Бубнов назвал приход Евсеева единственным шансом «Факела» на спасение в РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об условиях, при которых воронежский «Факел» останется в элите российского футбола.

«Факел» вылетит 100%, если туда не придёт Евсеев», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.шоу».

Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов заявил, что клуб не планирует увольнять Василенко с поста главного тренера, несмотря на неудачные результаты на старте сезона.

Воронежский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, имея в активе три очка.

В следующем туре подопечные Олега Василенко на своём поле встретятся с «Локомотивом». Встреча состоится 10 октября.

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