Бубнов назвал приход Евсеева единственным шансом «Факела» на спасение в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об условиях, при которых воронежский «Факел» останется в элите российского футбола.

«Факел» вылетит 100%, если туда не придёт Евсеев», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.шоу».

Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов заявил, что клуб не планирует увольнять Василенко с поста главного тренера, несмотря на неудачные результаты на старте сезона.

Воронежский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, имея в активе три очка.

В следующем туре подопечные Олега Василенко на своём поле встретятся с «Локомотивом». Встреча состоится 10 октября.