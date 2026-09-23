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Бубнов: у Флика такая тики-така, какая Гвардиоле и не снилась!

Бубнов: у Флика такая тики-така, какая Гвардиоле и не снилась!
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игровом стиле «Барселоны» Ханс-Дитера Флика. Эксперт отметил, что немецкий специалист использует собственную версию владения мячом, которая отличается от тики-таки Хосепа Гвардиолы.

«Родри пришёл в «Барселону», он же у Гвардиолы был, а там же тики-така. Он говорит: «Какая тики-така Гвардиолы? У Флика такая тики-така, какая Гвардиоле и не снилась! Я думал, не смогу в такую тики-таку играть, но, оказывается, смог!

Вот тебе и, пожалуйста, разная тики-така бывает. Бывают «пуки-каки» в том числе!» — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу».

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года.

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