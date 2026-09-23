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«Это стержневой игрок, он никогда не «разваливается». Никитин — об Александре Соболеве

«Это стержневой игрок, он никогда не «разваливается». Никитин — об Александре Соболеве
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Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин оценил игровые качества нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«У Соболева есть умение вести борьбу. «Зенит» всегда может вести атаку через него с помощью длинных передач. Он всегда навязывает защитникам свою волю и показывает сильный характер. Это стержневой игрок, он никогда не «разваливается». Правда, защитники могут его переигрывать, как это было в августовском матче со «Спартаком». Однако он в любом случае остаётся опасным на поле за счёт волевых качеств», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

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