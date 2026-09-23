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Гасилин рассказал, за счёт чего «Рома» может выиграть Серию А в текущем сезоне

Гасилин рассказал, за счёт чего «Рома» может выиграть Серию А в текущем сезоне
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высоко оценил выступление «Ромы» в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«У «Ромы» Гасперини есть потрясающая физическая готовность и мощнейший прессинг, а также отличные исполнители. 32‑летний Пауло Дибала как хорошее итальянское и аргентинское вино с годами становится только лучше. Я хочу, чтобы именно эта «Рома» стала чемпионом. Она входит в число двух главных фаворитов чемпионата, наряду с «Интером», — заявил Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Команда Джан Пьеро Гасперини лидирует в чемпионате с 13 очками после пяти туров итальянской Серии А. За ней располагаются «Интер» и «Лацио», у которых также по 13 очков.

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