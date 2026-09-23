Заур Тедеев объяснил неудачные результаты «Краснодара» в последних трёх матчах РПЛ

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о неудачных результатах «Краснодара» в последних трёх матчах РПЛ.

— Как можно объяснить три подряд потери очков «Краснодара»?

— Это не кризис, не возвращение Кордобы, это просто футбол Российской Премьер-Лиги. Сегодня в команде нет игрока середины поля, который должен доводить атаки до логического завершения — последняя передача или завершающий удар. На мой взгляд, Кривцов — гораздо большая потеря, чем даже Кордоба, — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. Отрыв от идущего вторым московского «Спартака» теперь составляет два очка.