Геннадий Орлов раскрыл своё отношение к медиафутболу

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своём отношении к медийному футболу в России. Он заявил, что это направление имеет право на жизнь.

«Медиафутбол имеет право на жизнь. Ну играют же ребята, получают удовольствие», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, в России ежегодно проводится Медийная футбольная лига и ряд других турниров по медиафутболу. В медиаклубах выступают известные личности из мира спорта, блогинга, кино, телевидения, музыки и искусства. Также там нередко задействуются футболисты, которые завершили карьеру. В последние годы медийные клубы играют в Пути регионов Фонбет Кубка России.