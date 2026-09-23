«Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу». Аршавин — о Сперцяне в «Аль-Ахли»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли». Хавбек сменил клубную прописку в летнее трансферное окно. Тогда же из «Локомотива» в «Галатасарай» перешёл полузащитник Алексей Батраков.

— Если сравнивать переход Батракова и переход Сперцяна того же, чей выбор тебе понятнее, а к чьему больше вопросов?

— У меня вопросов нет ни к тому, ни к другому. Понятно, думаю, что Сперцян, наверное, сам бы выбрал другой вариант, если бы они были сопоставимы по деньгам и спортивной составляющей. Просто тот же Тимур [Гурцкая] говорил, что не было там таких суперклассных вариантов именно с точки зрения спорта. Ну а когда тебе там предлагают сумасшедшие деньги в данный момент… Они перевесили, и я в этом тоже ничего плохого не вижу. Глобально ещё Сперцян может всё равно в Европе оказаться.

— Кого ты видишь больше, что он заиграет где-то в Италии, Англии, Франции? Из этих двоих.

— Хотелось бы, конечно, чтобы оба со временем оказались в первой пятёрке и желательно в первых пяти командах чемпионатов. Для Российской Премьер-Лиги это будет хорошо, если эти футболисты окажутся в топах. К игрокам в РПЛ будет относиться по-другому после этого, — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.