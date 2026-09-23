«Спартак» — лучшая команда РПЛ по допущенным ожидаемым голам у своих ворот в этом сезоне

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по показателю допущенных ожидаемых голов у своих ворот— OxG. Список был составлен по итогам стартовых девяти туров чемпионата.

Так, лучшей командой РПЛ по допущенным ожидаемым голам является московский «Спартак». ОxG красно-белых составляет всего 8,39. При этом команда Хуана Карлоса Карседо пропустила семь голов, что является лучшим показателем в лиге (столько же — у «Краснодара»).

Рейтинг клубов по ОxG после девяти туров РПЛ:

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и у ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. Внизу таблицы располагаются «Родина» (пять очков) и «Факел» (3).