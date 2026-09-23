Александр Бубнов назвал Жозе Моуринью сбитым лётчиком

Футбольный эксперт Александр Бубнов охарактеризовал главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью как сбитого лётчика. Португалец возглавил «сливочных» минувшим летом. После семи туров Ла Лиги этого сезона «Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков.

— У Флика ещё Лига чемпионов. Тут мало того, что надо в Ла Лиге показывать из тура в тур результат, чтобы там «Реал» не подпустить, так ещё и в Лиге чемпионов надо очки набирать.

— «Реал» в конце концов ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате Испании им конкурентом не будет. Из Моуринью там раздули чёрт-те что. А он давно уже сбитый лётчик! И вот этот матч показал это. И самое главное, как он себя вёл после этой игры.

— Дерби вы имеете в виду?

— И дерби, и с этими он, говорят, плохо себя вёл. Как их, «Бетис», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.шоу».