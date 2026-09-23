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Александр Бубнов назвал Жозе Моуринью сбитым лётчиком

Александр Бубнов назвал Жозе Моуринью сбитым лётчиком
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Футбольный эксперт Александр Бубнов охарактеризовал главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью как сбитого лётчика. Португалец возглавил «сливочных» минувшим летом. После семи туров Ла Лиги этого сезона «Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков.

— У Флика ещё Лига чемпионов. Тут мало того, что надо в Ла Лиге показывать из тура в тур результат, чтобы там «Реал» не подпустить, так ещё и в Лиге чемпионов надо очки набирать.
— «Реал» в конце концов ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате Испании им конкурентом не будет. Из Моуринью там раздули чёрт-те что. А он давно уже сбитый лётчик! И вот этот матч показал это. И самое главное, как он себя вёл после этой игры.

— Дерби вы имеете в виду?
— И дерби, и с этими он, говорят, плохо себя вёл. Как их, «Бетис», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.шоу».

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