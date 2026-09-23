Черданцев — о «Спартаке»: в матче с «Динамо» возникло некое опустошение

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о московском «Спартаке», вспомнив матч 6-го тура Альфа-Банк РПЛ между красно-белыми и московским «Динамо» (1:2). После девяти туров чемпионата России «Спартак», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

«Спартак» производил впечатление команды, которая может набрать крейсерский ход и мощно идти по дистанции, но выяснилось, что это не так, возникли определённые проблемы. Но и другие команды очки теряли. Нет кого‑то, кто на фоне «Спартака» выглядел явно предпочтительнее. Единственное, что можно сказать, в матче с московским «Динамо» возникло некое опустошение. Было удивление — куда всё делось? Это лишний раз говорит, что ход команды надо оценивать на дистанции. После девяти туров можно уже разбирать игру команды более конкретно. Это касается любой другой команды в верхней части таблицы», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».