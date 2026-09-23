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«Играют как единое целое». Главный тренер сборной Нигерии — о команде России

«Играют как единое целое». Главный тренер сборной Нигерии — о команде России
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Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой России, который пройдёт 6 октября в Нижнем Новгороде. Он оценил игру и состав команды Валерия Карпина.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Российская сборная играет как единое целое. Выделить кого-то одного для похвалы довольно сложно. Они играют вместе, доминируют и побеждают вместе.

У наших игроков остались положительные впечатления от России. Теплота, с которой к ним отнеслись болельщики, официальные лица и российские игроки, запомнилась надолго», — сказал Шель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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