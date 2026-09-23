«Играют как единое целое». Главный тренер сборной Нигерии — о команде России

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой России, который пройдёт 6 октября в Нижнем Новгороде. Он оценил игру и состав команды Валерия Карпина.

«Российская сборная играет как единое целое. Выделить кого-то одного для похвалы довольно сложно. Они играют вместе, доминируют и побеждают вместе.

У наших игроков остались положительные впечатления от России. Теплота, с которой к ним отнеслись болельщики, официальные лица и российские игроки, запомнилась надолго», — сказал Шель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.