Бубнов определил, кому пойдёт на пользу пауза в РПЛ, а кому — навредит

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил, каким командам Альфа-Банк РПЛ навредит пауза на игры сборных, а каким, наоборот, поможет. После девяти туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 21 набранным очком.

— Это [пауза на игры сборных] плохо, потому что это [«Динамо»] — единственная команда, которая сейчас разогналась. Шесть туров подряд выигрывает. Поэтому для них это плохо. Они, в принципе, могли бы оказаться в лидерах и даже с отрывом, блин. А сейчас — тормоз. Пауза такая большая для кого нужна? Для «Краснодара». Это 100%

— «Зениту» нужна?

— «Зениту» тоже нужна. Немного там проанализировать.

— «Спартаку» перезагрузиться?

— «Спартаку» тоже. Потому что «Спартак»… У них головокружение от состава пошло, Карседо не знает, кого ставить в стартовый состав, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».