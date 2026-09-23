«Очень сильно переживаю за Мостового». Тедеев — о лучших переходах в РПЛ в летнее ТО

Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о лучших трансферах в Альфа-Банк РПЛ в летнее трансферное окно.

«Не буду оригинален и отмечу переход Даку в «Спартак». Но на сегодняшний день сложно сказать, что это даст «Спартаку» и самому нападающему. Мне кажется, в «Спартак» не так просто зайти, важна ментальная составляющая, вера тренера и болельщиков. Даку — один из сильнейших футболистов в РПЛ за последние несколько лет, поэтому я ему желаю всяческой удачи. Уважаю его как форварда, вижу в нём большой потенциал. Считаю этот трансфер одним из сильнейших.

И очень сильно переживаю за Мостового. Его переход мне понравился, это очень хороший трансфер и для игрока, и для «Локомотива». Если он наберёт игровые кондиции, будет приносить огромную пользу «Локомотиву». Из русских футболистов Мостовой — один из сильнейших крайних нападающих», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.