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Объявлен рейтинг клубов РПЛ по игровому времени молодых футболистов в текущем сезоне

Объявлен рейтинг клубов РПЛ по игровому времени молодых футболистов в текущем сезоне
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по показателю игрового времени молодых футболистов в возрасте до 22 лет. Список был составлен по итогам стартовых девяти туров чемпионата.

Так, лучшей командой РПЛ по игровому времени молодёжи является московский ПФК ЦСКА: игроки до 22 лет провели в составе армейцев 3866 минут. Худшая команда РПЛ по вовлечённости молодых футболистов — «Краснодар» (13 минут).

Фото: РУСТАТ

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и у ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. Внизу таблицы располагаются «Родина» (пять очков) и «Факел» (3).

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