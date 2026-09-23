Аршавин ответил, по-прежнему ли Игорь Акинфеев сильнее Матвея Сафонова

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, по-прежнему ли он оценивает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева выше, чем голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

— Ты по-прежнему считаешь, что Акинфеев, пиковый Акинфеев сильнее пикового Сафонова?

— Ну, посмотрим. Сейчас пройдёт время… Может быть, видишь, с точки зрения современного вратаря Акинфеев, конечно, проигрывает Сафонову. В росте, в габаритах. И Акинфеев не играл никогда за границей. А Сафонов доказал на международном уровне, что он топ-вратарь. Скорее, наверное, может быть, что Сафонов перегонит Акинфеева. И вообще глобально, и в моём рейтинге тоже.

— Что должно случиться, чтобы ты точно сказал: «Да, Сафонов сильнее»?

— Да уже, думаю, может, ничего особенного. Спокойно, если доиграет на определённом своём уровне, по титулам будет бить Акинфеева, — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.