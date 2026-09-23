Турецкий журналист: главный тренер «Галатасарая» очень доверяет Батракову

Турецкий журналист Дженк Чинар, освещающий «Галатасарай», заявил, что главный тренер стамбульской команды Окан Бурук доверяет молодому полузащитнику Алексею Батракову. Хавбек перешёл в «Галатасарай» в летнее трансферное окно из «Локомотива».

«Батраков не показал ожидаемого уровня игры, но это совершенно нормально: это очень молодой игрок, который впервые уехал за границу.

Главный тренер Окан Бурук очень доверяет Батракову и очень доволен его выступлением на тренировках. Несомненно, мы увидим больше от Алексея после перерыва на матчи сборных», — сказал Чинар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.