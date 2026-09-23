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Черданцев: у «Спартака» был очень удобный календарь в первых девяти турах РПЛ

Черданцев: у «Спартака» был очень удобный календарь в первых девяти турах РПЛ
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о результатах московского «Спартака» в Альфа-Банк РПЛ этого сезона. После девяти туров чемпионата России красно-белые, набрав 19 очков, занимают второе место в турнирной таблице.

«Я посмотрел расписание «Спартака». Не буду говорить про других, но у «Спартака» был очень удобный календарь в первых девяти турах. А дальше их ждут выездные встречи в Санкт‑Петербурге, Краснодаре, Оренбурге, Воронеже. Не говоря уже о том, что они не сыграли ни одного матча с ЦСКА. На самом деле, по календарю вторая часть сезона у «Спартака» будет значительно сложнее. А команда уже потеряла некоторое количество очков, которые должна была набирать на своём поле», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

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