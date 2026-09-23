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Появился рейтинг клубов РПЛ по преодолённой дистанции за девять туров

Появился рейтинг клубов РПЛ по преодолённой дистанции за девять туров
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по показателю преодолённой дистанции. Список был составлен по итогам стартовых девяти туров чемпионата.

Так, лучшей командой РПЛ по преодолённой дистанции является московский ПФК ЦСКА: игроки армейцев суммарно преодолели 1093560 метров. Худшая команда РПЛ по преодолённой дистанции — «Ахмат».

Фото: РУСТАТ

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и у ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. Внизу таблицы располагаются «Родина» (пять очков) и «Факел» (3).

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