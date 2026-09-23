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Заур Тедеев: в «Зените» должно что-то круто поменяться

Заур Тедеев: в «Зените» должно что-то круто поменяться
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Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев признался, что не верит в глобальные изменения в «Зените» по ходу текущего сезона.

«Со стороны кажется, что в команде должно что-то круто поменяться или произойти серьёзная селекция. Но не верю, что это случится в этом сезоне, что в зимнюю паузу будет тотальная распродажа и приобретение других футболистов. Но это может произойти в два этапа — зимой и летом, чтобы в следующем сезоне точно быть самым серьёзным кандидатом на чемпионство. Не вижу, что в этом сезоне они будут агрессивно биться за первое место. Но давайте так: «Зенит» — команда с очень сильными футболистами, если тренеру удастся в этой ситуации мотивировать своих футболистов на чемпионство (хотя мне дурно даже слышать такие вещи), они смогут ещё вернуться в гонку за золото», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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