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«Было видно, что это скоро закончится». Заур Тедеев — об отставке Диаса из «Родины»

«Было видно, что это скоро закончится». Заур Тедеев — об отставке Диаса из «Родины»
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Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на увольнение Хуана Диаса с поста главного тренера московской «Родины».

«Ни в коем случае не хочу и не буду критиковать работу тренеров. Но со стороны было видно, что это явно скоро закончится. Всё-таки работа в Первой лиге, футбол и игроки — колоссальная разница с Премьер-Лигой. Не говорю, что футболисты «Родины» слабы и не готовы к РПЛ, ни в коем случае. Наоборот — готовы, раз они вышли. Но какие-то изменения должны были произойти. Сейчас вот взяли новых игроков, это хорошо. А по самой игре романтичный футбол — это всегда здорово, но нужен футбол для результата.

А что касается тренеров-иностранцев во второй части турнирной таблицы, особенно в командах, которые борются за выживание, это парадоксальная ситуация. Ладно, русскоязычные тренеры, они хорошо понимают культуру и менталитет. Мы помним Божовича, Петржелу, которые достаточно успешно работали в России. В последнее время Благоевич показывает успешную работу, большой плюс, что он может говорить на русском. А тренеры, которые приходят из Европы… Тут возникают вопросы.

Когда говорим о направлении тренеров с европейским менталитетом, от них также требуется развитие детско-юношеского футбола. Меня должны правильно понять. Ну не может «Родина» сегодня обходиться без молодых футболистов, которых они воспитывают в академии. И привносить туда какую-то европейскую культуру не так просто. Я убеждён, что испанские специалисты, которые были в «Родине», что-то советовали академии. Не может это случиться на короткой дистанции. А для того чтобы за короткое время проявить себя, нужно знать ментальность. Когда в чемпионате появляются такие тренеры, которые ещё не добивались больших результатов, у меня возникают вопросы. В первую очередь — к себе, как бы я поступал на этом месте? Кажется, эта отставка — это реальная нынешняя ситуация «Родины». Но надо отдать должное владельцу клуба: я знаю, как они работают по направлению детско-юношеского футбола, подготовки тренеров. Скорее всего, это делается для того, чтобы были свои футболисты, их надо тащить. «Родине» сейчас важно найти тренера, который будет этим заниматься, контролировать и помогать», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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