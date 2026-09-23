Давид Алаба определился с новым клубом — Фабрицио Романо

Австрийский защитник Давид Алаба определился, где продолжит карьеру. Футболист достиг договорённости о переходе в «Удинезе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, стороны полностью согласовали сделку в устной форме. Теперь остаётся лишь закрыть юридические формальности, после чего последует официальное объявление о переходе.

Ранее СМИ также сообщали, что в услугах Алабы заинтересованы итальянские «Рома» и «Лацио», а также испанская «Барселона».

Алаба играл за «Реал» с 2021 по 2026 год. За этот период защитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Минувшим летом футболист стал свободным агентом.