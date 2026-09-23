Киммих раскрыл, что изменится в сборной Германии при Юргене Клоппе

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих ответил на вопрос, что изменится в национальной команде при новом главном тренере Юргене Клоппе. Немецкий специалист прежде работал только на клубном уровне и возглавлял «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «Ливерпуль».

«Думаю, в первую очередь [изменится] наше отношение как на поле, так и за его пределами. А также внутри команды. Для нас будет важно заново обрести нашу ДНК и идентичность. Эта идентичность отражается на футбольном поле — в том, как мы представляем себя внешнему миру, в том, как работаем, в том, как играем друг для друга и как относимся друг к другу. Это будет видно», — приводит слова Кимиха Bayern & Germany в социальной сети X.