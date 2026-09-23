Экс-тренер «Акрона» Тедеев назвал лиги, в которых ему интересно было бы поработать

Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев обозначил, в каких лигах ему интересно было бы поработать. Он заявил о готовности принять новый вызов в тренерской карьере.

«Я нахожусь в отпуске, хочу работать, уже готов к этому. Были определённые варианты, которые меня не устроили. Что-то не устроило с точки зрения взаимопонимания и направления работы клуба. Такие случаи в моём переговорном опыте тоже были. У меня есть определённые условия по стратегии, но клуб просто не был готов. Возникали варианты, где что-то не устраивало нас. Сейчас очень важно не ошибиться. Со мной в этом плане непросто — хочу, чтобы был симбиоз ожиданий клуба и моих тренерских способностей. Здесь нужно быть предельно спокойным и выждать время.

А что касается лиг, РПЛ — конечно, приоритет. Но меня также интересуют зарубежные лиги — Казахстан, Азербайджан, там бурно развивается футбол, Беларусь. Но это, конечно, должны быть команды, у которых задача — борьба за чемпионство. Первая лига мне тоже интересна, выбрать клуб, как это примерно было с «Акроном». Мы понимали, что хотим, что хочет руководство, стилистику игры, понимал, где я принесу пользу. Всё оказалось очевидно — выход в РПЛ, подготовка большого количества молодых футболистов, которые сегодня становятся ведущими игроками «Акрона». Это примерно то направление, в котором я хочу двигаться», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.