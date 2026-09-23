В Турции рассказали, за что болельщики «Галатасарая» ценят Алексея Батракова

Турецкий журналист Дженк Чинар, освещающий события «Галатасарая», рассказал, за что болельщики стамбульского клуба ценят российского полузащитника Алексея Батракова.

«Сейчас у Алексея отличные отношения с болельщиками «Галатасарая». Они действительно ценят его энергичный стиль игры после выхода на поле. Поведение Батракова после недавнего поражения 0:4 от «Трабзонспора» привлекли много внимания и стали горячей темой в интернете. После поражения, когда все остальные игроки «Галатасарая» сразу направились в раздевалку, Батраков, выглядевший подавленным, остался на месте, чтобы аплодировать приехавшим болельщикам «Галатасарая». Этот жест был широко похвален», — сказал Чинар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.