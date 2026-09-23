Бубнов отреагировал на заявление Гильермо Абаскаля о готовности возглавить «Родину»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на заявление испанского специалиста Гильермо Абаскаля о готовности возглавить московскую «Родину». Ранее клуб объявил об отставке Хуана Диаса с поста главного тренера первой команды.

— Александр Викторович, мы ждём иностранца или российского главного тренера в «Родине»?

— Да какие иностранцы? Там этот Абаскаль стал кукарекать, что готов возглавить. Иди возглавляй Швейцарию там, Кипр, ещё кого-то. Собрался он. Вот в Испании и Италии и возглавляй. Здесь и без тебя, блин, очередь такая стоит, что… Возглавят. И в 1000 раз лучше будет, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».