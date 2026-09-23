15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов отреагировал на заявление Гильермо Абаскаля о готовности возглавить «Родину»

Бубнов отреагировал на заявление Гильермо Абаскаля о готовности возглавить «Родину»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на заявление испанского специалиста Гильермо Абаскаля о готовности возглавить московскую «Родину». Ранее клуб объявил об отставке Хуана Диаса с поста главного тренера первой команды.

— Александр Викторович, мы ждём иностранца или российского главного тренера в «Родине»?
— Да какие иностранцы? Там этот Абаскаль стал кукарекать, что готов возглавить. Иди возглавляй Швейцарию там, Кипр, ещё кого-то. Собрался он. Вот в Испании и Италии и возглавляй. Здесь и без тебя, блин, очередь такая стоит, что… Возглавят. И в 1000 раз лучше будет, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Аршавин ответил, по-прежнему ли Игорь Акинфеев сильнее Матвея Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android