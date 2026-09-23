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Игрок сборной России Мелёхин охарактеризовал команду Ирана

Игрок сборной России Мелёхин охарактеризовал команду Ирана
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Футболист сборной России Виктор Мелёхин высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой Ирана. Игра пройдёт 29 сентября 2026 года на стадионе «Ак Барс Арена» (бывшая «Казань Арена») в Казани. Начало — в 19:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, смотрели матчи сборных, с которыми сыграем. Сейчас больше к Ирану вся подготовка. Хорошая команда, умеет играть с мячом. Будет интересная игра.

И в клубе, и в сборной с Карпиным работали. Понимаем требования. Отличия от короткого сбора? Больше на тактику акцент, так как больше времени», — передаёт слова Мелёхина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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