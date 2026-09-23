Защитник сборной России Мелёхин: у Головина тяжело забрать мяч на тренировке

Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелёхин высказался о хавбеке французского «Монако» Александре Головине. Также Мелёхин упомянул полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.

«Батраков рассказывал, что общается без переводчика в «Галатасарае», я у него это спрашивал. Очень рад за него. Не спрашивал про отличия турецкой лиги от РПЛ. Думаю, они есть.

Что касается россиян-легионеров, понятно, что это хорошие футболисты. У всех есть сильные и слабые стороны. У Головина тяжело забрать мяч на тренировке. Миранчук хорошо соображает на поле», — передаёт слова Мелёхина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.